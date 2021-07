Aspirantes a Bombero atravesaron el primer examen provincial

La Dirección Provincial de Capacitación de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios llevó a cabo días atrás el primer examen parcial del ciclo lectivo 2021 del Curso para Aspirante a Bombero Nivel 1. Fue bajo modalidad virtual y se presentaron aspirantes de 13 cuarteles de la Provincia.

Con gran esfuerzo para poder conectarse, participaron del examen 61 jóvenes de Rawson, Gaiman, Dolavon, Paso de Indios, Rada Tilly, Corcovado, Epuyén, Lago Puelo, Aldea Las Pampas, Río Senguer, Sarmiento, Gobernador Costa, Gualjaina y Tecka. El 87 por ciento de los y las aspirantes obtuvo la aprobación del examen, y el 60 por ciento superó con más de ocho puntos el mismo, lo cual significa una prueba de la consolidación de esta experiencia provincial de formación.

Mapa de contenidos

Continuará una instancia de repaso local con cada instructor en su cuartel, independientemente del resultado obtenido en el examen, donde se profundizarán los contenidos, solicitándose a cada aspirante la justificación de sus respuestas.

Las ocho personas que no aprobaron, más allá de que muchos estuvieron muy cerca del puntaje esperado, tendrán una instancia de recuperatorio luego del reinicio de clases el 26 de julio. Previamente deberán proceder al repaso mencionado y realizar los trabajos prácticos correspondientes.

En esta instancia, la Dirección de Capacitación no sólo evaluó a los y las aspirantes, sino que también se autoevaluó analizando el proyecto de capacitación que se viene llevando a cabo desde principios de año, y el propio dispositivo de evaluación, interpretando los resultados de los exámenes con el análisis pormenorizado de las respuestas en el contexto de aplicación que será luego la práctica del bombero.

A partir de ello se trazó un mapa con los contenidos que están mayormente afianzados tanto como los que no, convirtiéndose en material de trabajo y estudio para los responsables de la Dirección de Capacitación, los instructores locales y los aspirantes.

Contenidos

Los contenidos examinados fueron: preparación física adaptada a las exigencias bomberiles; filosofía bomberil; aspectos legales que van desde leyes nacionales a estatutos asociativos y reglamentos en los cuarteles; teoría del fuego; teoría de la extinción; comunicaciones; incendios de estructuras, que incluyó tipos de ataque, patrones, chorros, caudales, ingresos forzados y sus herramientas, búsquedas, procedimientos; por primera vez se incluyó psicología de la emergencia con énfasis en el autocuidado psicológico.

La modalidad fue con selección múltiple de respuestas lo cual implica un arduo trabajo del personal docente para que las preguntas susciten el análisis, la reflexión y la puesta en juego de los conocimientos aprendidos.